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Свердловским школам передали новые автобусы, а больницам — машины «Скорой помощи»

19.34 Понедельник, 13 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В конце минувшей недели школы и больницы Свердловской области пополнились новым автотранспортом. В 16 муниципалитетов региона было направлено 15 школьных автобусов и 17 машин «Скорой помощи».

Пополнение автопарка свердловских образовательных и учебных заведений прошло в рамках двух нацпроектов — соответственно, «Образование» и «Здравоохранение». В число городов, куда отправились автобусы и «Скорые» — Красноуфимск, Сухой Лог, Карпинск, Камышлов, Тавда, Арамиль, Ирбит, Невьянск, Богданович, Сухой Лог, Волчанск, Красноуральск, Кировград.

Как уточняет сайт правительства Свердловской области, больницы региона получили десять автомобилей Газель «NEXT», шесть полноприводных машин ГАЗЕЛЬ «Соболь» и один полноприводный «УАЗ». Весь транспорт снабжён дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, фельдшерскими укладками и прочим необходимым для оказания неотложной помощи оборудованием. Школьные автобусы произведены Павловским автобусным заводом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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