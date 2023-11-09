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У «Екатеринбургского метрополитена» изменился график движения поездов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начиная с сегодняшнего дня, 13 ноября, в «Екатеринбургском метрополитене» начинает действовать новый график движения поездов. Изменения коснулись лишь будней. В выходные расписание осталось без изменений.
Теперь с конечной станции метро «Проспект Космонавтов» первый поезд отправляется в 05.53, последний состав – в 00.02. Со станции «Ботаническая» первый состав теперь уезжает в 05.56, а последний – в 0.04. Частота следования также изменилась.
Подробнее ознакомиться с новым графиком можно на сайте «Екатеринбургского метрополитена» в разделе «Режим работы».
Теперь с конечной станции метро «Проспект Космонавтов» первый поезд отправляется в 05.53, последний состав – в 00.02. Со станции «Ботаническая» первый состав теперь уезжает в 05.56, а последний – в 0.04. Частота следования также изменилась.
Подробнее ознакомиться с новым графиком можно на сайте «Екатеринбургского метрополитена» в разделе «Режим работы».
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