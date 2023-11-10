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В Свердловской области запустили горячую линию по услугам такси и каршеринга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на две недели запустили горячую линию по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Горячая линия будет работать с 13 по 24 ноября 2023 года.
Отвечать на вопросы будут специалисты свердловского Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», который также занимается надзором в сфере защиты прав потребителей.
Номера горячей линии можно найти здесь. Принимать звонки будут по будням с 08.30 до 17.00.
«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам, связанным с оказанием транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси»,
– говорится в сообщении ведомства.
Горячая линия будет работать с 13 по 24 ноября 2023 года.
Отвечать на вопросы будут специалисты свердловского Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», который также занимается надзором в сфере защиты прав потребителей.
Номера горячей линии можно найти здесь. Принимать звонки будут по будням с 08.30 до 17.00.
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