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Прокуратуру завалили обращениями с просьбой проверить законность нахождения в частной собственности участка под мусорный полигон в Сысерти
Фото: Вечерние ведомости
В прокуратуру Свердловской области поступило сразу несколько обращений, ставящих под сомнение законность нахождения в собственности банка «Агропромкредит» земельного участка в Сысертском районе, на котором планируют разместить мусорный полигон.
Согласно данным Росреестра, участок отнесён у землям сельхозназначения, однако фактически в целях ведения сельского хозяйства не используется. Согласно федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» это может служить основанием для изъятия участка у собственника после трёх лет неиспользования земли. Изъятие должно происходить через суд, однако в случае с участком 66:25:4306002:38 (на котором планируется размещение полигона) никто с иском в суд не обращался.
Депутат думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев рассказал «Вечерним ведомостям», что этот участок не используется более 10 лет. По информации Бондарева, участок оказался в собственности «Агропромкредита», поскольку был в качестве залога по кредиту, однако взявшая этот кредит фирма не погасила задолженность, и земля перешла банку. Причём и фирма, и банк, по данным депутата, связана с одними и теми же лицами — олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Бондарев предполагает, что кредит был заведомо невозвратным, а залоговая цена участка была завышена — по его словам, банки очень неохотно дают кредиты под залог сельхозземель (Бондарев сам имеет фермерской хозяйство и пытался брать кредиты в банках). Впрочем, это уже другая история, имеющая потенциально коррупционную составляющую — местные активисты, протестующие против полигона тоже задавались вопросом, почему для строительства полигона власти Свердловской области выбрали участок, находящийся в частной собственности (в таком случае по закону его необходимо выкупать за счёт бюджета в собственность области), а не ищут варианты среди участков, уже находящихся в собственности государства.
Что касается неиспользования сельхозземель по назначению, то первым вопрос подняло информагентство «Уралинформбюро», которое в октябре направило в прокуратуру обращение с просьбой проверить действия руководства Сысертского городского округа, которое, судя по ответу на запрос, не следило за тем, что участок не используется по назначению, тем самым способствовав нарушению земельного законодательства.
Общественник Василий Рыбаков в начале ноября поставил вопрос ещё жёстче он попросил прокуратуру обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка в государственную собственность.
Сегодня стало известно, что вопросом заинтересовался и депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских — парламентарий попросил прокуратуру оценить бездействие чиновников Россельхознадзора, которые не предприняли попыток за как минимум 7 лет изъять участок, не использующийся по назначению.
Экокластер с мусороперерабатывающим заводом и мусорным полигоном планируют начать строить близ деревни Андреевка Сысертского района уже в 2024 году. На этой неделе сысертские власти инициировали обсуждение изменений Генплана, которые необходимо внести в главный градостроительный документ округа, чтобы было возможно строительство мусорного объекта. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
Согласно данным Росреестра, участок отнесён у землям сельхозназначения, однако фактически в целях ведения сельского хозяйства не используется. Согласно федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» это может служить основанием для изъятия участка у собственника после трёх лет неиспользования земли. Изъятие должно происходить через суд, однако в случае с участком 66:25:4306002:38 (на котором планируется размещение полигона) никто с иском в суд не обращался.
Депутат думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев рассказал «Вечерним ведомостям», что этот участок не используется более 10 лет. По информации Бондарева, участок оказался в собственности «Агропромкредита», поскольку был в качестве залога по кредиту, однако взявшая этот кредит фирма не погасила задолженность, и земля перешла банку. Причём и фирма, и банк, по данным депутата, связана с одними и теми же лицами — олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Бондарев предполагает, что кредит был заведомо невозвратным, а залоговая цена участка была завышена — по его словам, банки очень неохотно дают кредиты под залог сельхозземель (Бондарев сам имеет фермерской хозяйство и пытался брать кредиты в банках). Впрочем, это уже другая история, имеющая потенциально коррупционную составляющую — местные активисты, протестующие против полигона тоже задавались вопросом, почему для строительства полигона власти Свердловской области выбрали участок, находящийся в частной собственности (в таком случае по закону его необходимо выкупать за счёт бюджета в собственность области), а не ищут варианты среди участков, уже находящихся в собственности государства.
Что касается неиспользования сельхозземель по назначению, то первым вопрос подняло информагентство «Уралинформбюро», которое в октябре направило в прокуратуру обращение с просьбой проверить действия руководства Сысертского городского округа, которое, судя по ответу на запрос, не следило за тем, что участок не используется по назначению, тем самым способствовав нарушению земельного законодательства.
Согласно ответу изданию «Уралинформбюро», сысертские власти якобы и не знали о том, что участок не используется по назначению.
Общественник Василий Рыбаков в начале ноября поставил вопрос ещё жёстче он попросил прокуратуру обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка в государственную собственность.
Сегодня стало известно, что вопросом заинтересовался и депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских — парламентарий попросил прокуратуру оценить бездействие чиновников Россельхознадзора, которые не предприняли попыток за как минимум 7 лет изъять участок, не использующийся по назначению.
Экокластер с мусороперерабатывающим заводом и мусорным полигоном планируют начать строить близ деревни Андреевка Сысертского района уже в 2024 году. На этой неделе сысертские власти инициировали обсуждение изменений Генплана, которые необходимо внести в главный градостроительный документ округа, чтобы было возможно строительство мусорного объекта. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
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