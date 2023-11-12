Возрастное ограничение 18+

Прокуратуру завалили обращениями с просьбой проверить законность нахождения в частной собственности участка под мусорный полигон в Сысерти

21.02 Воскресенье, 12 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В прокуратуру Свердловской области поступило сразу несколько обращений, ставящих под сомнение законность нахождения в собственности банка «Агропромкредит» земельного участка в Сысертском районе, на котором планируют разместить мусорный полигон.

Согласно данным Росреестра, участок отнесён у землям сельхозназначения, однако фактически в целях ведения сельского хозяйства не используется. Согласно федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» это может служить основанием для изъятия участка у собственника после трёх лет неиспользования земли. Изъятие должно происходить через суд, однако в случае с участком 66:25:4306002:38 (на котором планируется размещение полигона) никто с иском в суд не обращался.

Депутат думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев рассказал «Вечерним ведомостям», что этот участок не используется более 10 лет. По информации Бондарева, участок оказался в собственности «Агропромкредита», поскольку был в качестве залога по кредиту, однако взявшая этот кредит фирма не погасила задолженность, и земля перешла банку. Причём и фирма, и банк, по данным депутата, связана с одними и теми же лицами — олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Бондарев предполагает, что кредит был заведомо невозвратным, а залоговая цена участка была завышена — по его словам, банки очень неохотно дают кредиты под залог сельхозземель (Бондарев сам имеет фермерской хозяйство и пытался брать кредиты в банках). Впрочем, это уже другая история, имеющая потенциально коррупционную составляющую — местные активисты, протестующие против полигона тоже задавались вопросом, почему для строительства полигона власти Свердловской области выбрали участок, находящийся в частной собственности (в таком случае по закону его необходимо выкупать за счёт бюджета в собственность области), а не ищут варианты среди участков, уже находящихся в собственности государства.

Что касается неиспользования сельхозземель по назначению, то первым вопрос подняло информагентство «Уралинформбюро», которое в октябре направило в прокуратуру обращение с просьбой проверить действия руководства Сысертского городского округа, которое, судя по ответу на запрос, не следило за тем, что участок не используется по назначению, тем самым способствовав нарушению земельного законодательства.


Согласно ответу изданию «Уралинформбюро», сысертские власти якобы и не знали о том, что участок не используется по назначению.


Общественник Василий Рыбаков в начале ноября поставил вопрос ещё жёстче он попросил прокуратуру обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка в государственную собственность.

Сегодня стало известно, что вопросом заинтересовался и депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских — парламентарий попросил прокуратуру оценить бездействие чиновников Россельхознадзора, которые не предприняли попыток за как минимум 7 лет изъять участок, не использующийся по назначению.

Экокластер с мусороперерабатывающим заводом и мусорным полигоном планируют начать строить близ деревни Андреевка Сысертского района уже в 2024 году. На этой неделе сысертские власти инициировали обсуждение изменений Генплана, которые необходимо внести в главный градостроительный документ округа, чтобы было возможно строительство мусорного объекта. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
12 ноября 2023
В Реже застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы
10 ноября 2023
Под Заречным столкнулись два грузовика
10 ноября 2023
В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
06 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:02 Прокуратуру завалили обращениями с просьбой проверить законность нахождения в частной собственности участка под мусорный полигон в Сысерти
19:51 Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
18:37 Свердловские власти обещают заменить 410 лифтов до конца 2023 года
17:42 В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
16:38 Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
15:57 «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам
14:59 Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
12:33 13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей
11:36 На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
Все новости Свердловской области
18:48 КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
17:17 В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
16:55 Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров
16:02 В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
15:42 Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
15:22 Второй регион в РФ объявил об отказе частных клиник от абортов
14:46 В Совете Федерации просят заблокировать более 50 VPN-сервисов
14:10 Мэр томского города остановил опрос о своей отставке и заявил, что никуда не уйдет
12:23 В Малайзии будут признавать российские ученые степени
11:51 В Иркутской области будут судить экс-министра, который вернул в бюджет 490 млн рублей
11:16 СМИ: в Волгограде проводники устроили забастовку
10:41 На Чукотке пропал самолет Ан-2
16:59 Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители
15:54 Глава ЦБ: основная проблема экономики в РФ — нехватка рабочей силы
15:29 Частные клиники Крыма «добровольно» отказались от проведения абортов
14:50 В Москве полиция увезла семерых воспитанников детсада в отделение
12:24 В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
11:29 В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
11:14 США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
18:20 Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
17:43 Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
17:26 В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
16:53 В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
16:15 Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
15:45 В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
14:45 В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Все новости России и мира
21:02 Прокуратуру завалили обращениями с просьбой проверить законность нахождения в частной собственности участка под мусорный полигон в Сысерти
19:51 Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
18:37 Свердловские власти обещают заменить 410 лифтов до конца 2023 года
17:42 В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
16:38 Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
15:57 «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам
14:59 Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
12:33 13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей
11:36 На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK