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Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
12 ноября жители Юго-Запада, борющиеся за сохранение парка 50-летия ВЛКСМ («Собачьего парка»), вышли в парк, чтобы посчитать деревья на участке, который хотят застроить.
Вместе с активистами сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» местные жители наполнили «Карту деревьев», отражающую информацию о количестве и реальном состоянии деревьев в городе.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» активистка «Парков и скверов» Анастасия Катакова, по результатам подсчётов было зафиксировано 124 дерева, большинство из которых – огромные здоровые тополя с обхватом ствола более 2 метров и высотой около 20 метров. Остальные деревья на участке – ивы, клёны, груши и березы. Кустарники, по словам Катаковой, не считали. Также не успели подсчитать деревья вдоль ограды Училища олимпийского резерва №1 – вместе с ними, по оценкам Катаковой, число деревьев на участке может достигнуть 150. Ранее на встрече в гордуме 9 ноября представитель фирмы-проектировщика «Арникс-Проект» заявила, что большинство деревьев на участке в случае строительства общежития придётся вырубить. Отметим, за год в Екатеринбурге, по озвученной мэрией информации, было высажено всего 195 деревьев.
К слову, помочь в наполнении карты деревьев может каждый желающий и вне всяких акций – для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте проекта и сфотографировать деревья во время прогулки по городу.
Вместе с активистами сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» местные жители наполнили «Карту деревьев», отражающую информацию о количестве и реальном состоянии деревьев в городе.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» активистка «Парков и скверов» Анастасия Катакова, по результатам подсчётов было зафиксировано 124 дерева, большинство из которых – огромные здоровые тополя с обхватом ствола более 2 метров и высотой около 20 метров. Остальные деревья на участке – ивы, клёны, груши и березы. Кустарники, по словам Катаковой, не считали. Также не успели подсчитать деревья вдоль ограды Училища олимпийского резерва №1 – вместе с ними, по оценкам Катаковой, число деревьев на участке может достигнуть 150. Ранее на встрече в гордуме 9 ноября представитель фирмы-проектировщика «Арникс-Проект» заявила, что большинство деревьев на участке в случае строительства общежития придётся вырубить. Отметим, за год в Екатеринбурге, по озвученной мэрией информации, было высажено всего 195 деревьев.
К слову, помочь в наполнении карты деревьев может каждый желающий и вне всяких акций – для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте проекта и сфотографировать деревья во время прогулки по городу.
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