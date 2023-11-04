13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Согласно исследованию, 13 % жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе SuperJob, пользовались услугами онлайн-врачей. При этом уточняется, что каждый пятый из подтвердивших посещал такие медицинские приемы прямо на рабочем месте.Среди посетителей онлайн-приемов врачей женщин чуть больше мужчин – 15 процентов против одиннадцати.Сервисы телемедицины популярнее всего среди людей возрастной группы от 35 до 44 лет.При этом положительно такой вид медицинского обслуживания оценили 48 процентов опрошенных, а негативно – 22 процента.