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13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей
Фото: ВВ
Согласно исследованию, 13 % жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе SuperJob, пользовались услугами онлайн-врачей. При этом уточняется, что каждый пятый из подтвердивших посещал такие медицинские приемы прямо на рабочем месте.
Среди посетителей онлайн-приемов врачей женщин чуть больше мужчин – 15 процентов против одиннадцати.
Сервисы телемедицины популярнее всего среди людей возрастной группы от 35 до 44 лет.
При этом положительно такой вид медицинского обслуживания оценили 48 процентов опрошенных, а негативно – 22 процента.
Среди посетителей онлайн-приемов врачей женщин чуть больше мужчин – 15 процентов против одиннадцати.
Сервисы телемедицины популярнее всего среди людей возрастной группы от 35 до 44 лет.
При этом положительно такой вид медицинского обслуживания оценили 48 процентов опрошенных, а негативно – 22 процента.
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