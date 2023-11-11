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Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / ВВ
Убыль населения в Свердловской области за прошедшие месяцы 2022 года составила 10 833 человека. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.
«Если говорить о демографии, то за восемь месяцев в области родилось более 26 тысяч человек, но смертность у нас по-прежнему превышает показатель рождаемости. За указанный период умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль населения в Свердловской области составила 10 833 человека», – рассказала Перунова в эфире радио «Комсомольская правда».
При этом она добавила, что в прошлом году убыль была 12 968 человек.
А вот миграционный прирост хоть небольшой, но есть – на 634 человека больше, чем в прошлом году.
«Если говорить о демографии, то за восемь месяцев в области родилось более 26 тысяч человек, но смертность у нас по-прежнему превышает показатель рождаемости. За указанный период умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль населения в Свердловской области составила 10 833 человека», – рассказала Перунова в эфире радио «Комсомольская правда».
При этом она добавила, что в прошлом году убыль была 12 968 человек.
А вот миграционный прирост хоть небольшой, но есть – на 634 человека больше, чем в прошлом году.
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