Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Убыль населения в Свердловской области за прошедшие месяцы 2022 года составила 10 833 человека. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.«Если говорить о демографии, то за восемь месяцев в области родилось более 26 тысяч человек, но смертность у нас по-прежнему превышает показатель рождаемости. За указанный период умерло более 37 тысяч человек. Естественная убыль населения в Свердловской области составила 10 833 человека», – рассказала Перунова в эфире радио «Комсомольская правда».При этом она добавила, что в прошлом году убыль была 12 968 человек.А вот миграционный прирост хоть небольшой, но есть – на 634 человека больше, чем в прошлом году.