Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Трёхкомнатная квартира в Екатеринбурге после перерасчёта платежей за коммунальные услуги влетела чете пенсионеров в «копеечку». В большую «копеечку» – долг пенсионеров, по подсчётам управляющей компании, составил аж 150 тысяч рублей.История оказалась довольно драматической – по какой-то причине в управляющей компании считали, что в квартире никто не прописан, хотя, по словам, супружеской пары после переезда в квартиру площадью 63 квадратных метра, они проинформировали об этом домоуправление, сообщили жильцы квартиры порталу Е1. Однако по какой-то причине это не учитывалось, судя по всему, нигде.В итоге в этом году семья решила установить счётчики, и вызвали специалистов. Тогда-то и выяснилось, что, по данным управляшки, никто в квартире как будто не живёт. Только по какой-то причине при перерасчёте посчитали как будто в квартире живут все прописанные – а это четыре человека, хотя проживали все это время только двое пенсионеров.Сейчас собственница готова расплатиться по этим квитанциям, но после очередного перерасчёта – за двоих проживающих. Осложняет всю горе-ситуацию ещё и то, что пенсионерам отключили электричество за неуплату. Сейчас пенсионеры думают решать вопросы через суд.