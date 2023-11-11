Возрастное ограничение 18+

Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана

13.30 Суббота, 11 ноября 2023
Фото: ВВ
Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предостережения для водителей и пешеходов. Инспекторы подчёркивают, что густой туман стал причиной плохой видимости на дорогах региона.

В ГИБДД рассказали, что при поездках в тумане нужно постараться отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.

«Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость.Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас. Избегайте длительных поездок, поскольку управление транспортным средством в условиях тумана очень утомительно», – указано в в заявлении ГИБДД.

Также стоит быть внимательными и пешеходам – пересекать проезжую часть стоит только по пешеходникам, и только убедившись в безопасности. Ипсекторы напомнили и о светоотражающих жилетах и других знаках на одежде, особенно при передвижении за городом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
11 ноября 2023
За четыре дня свердловские госавтоинспекторы зарегистрировали почти шесть тысяч нарушений
09 ноября 2023
Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
10 ноября 2023
Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
17:30 Синоптики предупреждают о снеге с дождем в грядущие выходные в Свердловской области
16:58 Основатель первоуральского боксерского клуба «Динас» погиб на охоте
16:31 Екатеринбургские власти намерены очистить тротуары до следующих снегопадов
16:01 Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
15:40 Под Заречным столкнулись два грузовика
15:09 Дома для погорельцев из поселка Таежный поставили на кадастровый учет
14:30 Глава Екатеринбурга запустил процедуру утверждения городского бюджета на 2024 год
14:02 Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
13:39 Свердловский областной суд оставил владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки в СИЗО
13:11 Жителя Богдановичского района будут судить за лесной пожар на шесть тысяч гектаров
12:45 В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ «Легенды о самбо»
12:10 Возле ЦПКиО Екатеринбурга хотят возвести квартал на пять тысяч человек
11:38 В Реже застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы
Все новости Свердловской области
18:48 КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
17:17 В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
16:55 Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров
16:02 В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
15:42 Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
15:22 Второй регион в РФ объявил об отказе частных клиник от абортов
14:46 В Совете Федерации просят заблокировать более 50 VPN-сервисов
14:10 Мэр томского города остановил опрос о своей отставке и заявил, что никуда не уйдет
12:23 В Малайзии будут признавать российские ученые степени
11:51 В Иркутской области будут судить экс-министра, который вернул в бюджет 490 млн рублей
11:16 СМИ: в Волгограде проводники устроили забастовку
10:41 На Чукотке пропал самолет Ан-2
16:59 Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители
15:54 Глава ЦБ: основная проблема экономики в РФ — нехватка рабочей силы
15:29 Частные клиники Крыма «добровольно» отказались от проведения абортов
14:50 В Москве полиция увезла семерых воспитанников детсада в отделение
12:24 В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
11:29 В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
11:14 США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
18:20 Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
17:43 Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
17:26 В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
16:53 В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
16:15 Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
15:45 В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
14:45 В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Все новости России и мира
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
17:30 Синоптики предупреждают о снеге с дождем в грядущие выходные в Свердловской области
16:58 Основатель первоуральского боксерского клуба «Динас» погиб на охоте
16:31 Екатеринбургские власти намерены очистить тротуары до следующих снегопадов
16:01 Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
15:40 Под Заречным столкнулись два грузовика
15:09 Дома для погорельцев из поселка Таежный поставили на кадастровый учет
14:36 Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы, выяснили ученые Пермского политеха
14:30 Глава Екатеринбурга запустил процедуру утверждения городского бюджета на 2024 год
14:11 Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников Пермского края
14:02 Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
13:57 Меры принудительного исполнения помогли прикамцам получить благоустроенное жилье
13:39 Свердловский областной суд оставил владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки в СИЗО
13:11 Жителя Богдановичского района будут судить за лесной пожар на шесть тысяч гектаров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK