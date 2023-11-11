Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предостережения для водителей и пешеходов. Инспекторы подчёркивают, что густой туман стал причиной плохой видимости на дорогах региона.В ГИБДД рассказали, что при поездках в тумане нужно постараться отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.«Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость.Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас. Избегайте длительных поездок, поскольку управление транспортным средством в условиях тумана очень утомительно», – указано в в заявлении ГИБДД.Также стоит быть внимательными и пешеходам – пересекать проезжую часть стоит только по пешеходникам, и только убедившись в безопасности. Ипсекторы напомнили и о светоотражающих жилетах и других знаках на одежде, особенно при передвижении за городом.