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Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
Фото: Вечерние Ведомости
Международный день слепых отмечается 13 ноября. А на следующий день после этой даты в Екатеринбурге, в Ельцин Центре прозвучит лекция «Ёжик в тумане», которая предназначена, в первую очередь, людям с проблемами зрения.
Полное название лекции «Ёжик в тумане. Как слепому человеку найти свой путь в мире зрячих». И хоть в названии этом буквально продублировано название известного анимационного фильма, чаще упоминаться в лекции будет другое произведение — немецкая сказка «Ганс мой ёж». В ней братья Гримм описали мальчика, который родился очень необычным ребёнком, из-за чего жить ему в «обычном» мире оказалось непросто. Вот и слепой человек — тоже «необычный ребёнок», которому приходится приноравливаться к миру зрячих, — такое сравнение делает автор лекции, Татьяна Зюликова.
Татьяна Зюликова — незрячий переводчик и психоаналитик. На примере собственного опыта она подсказывает незрячим людям, как адаптироваться в окружении «нормального», зрячего социума. Каково быть не таким, как все? Как воспринимают твою инаковость окружающие? Как на тебя влияют их ожидания? На эти и другие вопросы она попробует ответить в рамках лекции.
Лекция Татьяны Зюликовой «Ёжик в тумане. Как слепому человеку найти свой путь в мире зрячих» запланирована в Ельцин Центре на вечер вторника, 14 ноября. Вход на лекцию свободный, но по регистрации на сайте.
Полное название лекции «Ёжик в тумане. Как слепому человеку найти свой путь в мире зрячих». И хоть в названии этом буквально продублировано название известного анимационного фильма, чаще упоминаться в лекции будет другое произведение — немецкая сказка «Ганс мой ёж». В ней братья Гримм описали мальчика, который родился очень необычным ребёнком, из-за чего жить ему в «обычном» мире оказалось непросто. Вот и слепой человек — тоже «необычный ребёнок», которому приходится приноравливаться к миру зрячих, — такое сравнение делает автор лекции, Татьяна Зюликова.
Татьяна Зюликова — незрячий переводчик и психоаналитик. На примере собственного опыта она подсказывает незрячим людям, как адаптироваться в окружении «нормального», зрячего социума. Каково быть не таким, как все? Как воспринимают твою инаковость окружающие? Как на тебя влияют их ожидания? На эти и другие вопросы она попробует ответить в рамках лекции.
Лекция Татьяны Зюликовой «Ёжик в тумане. Как слепому человеку найти свой путь в мире зрячих» запланирована в Ельцин Центре на вечер вторника, 14 ноября. Вход на лекцию свободный, но по регистрации на сайте.
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