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Синоптики предупреждают о снеге с дождем в грядущие выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют осадки в виде снега с дождем в грядущие выходные в Свердловской области. Также они предупреждают о гололедице на дорогах.
В субботу, 11 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман и гололедица. Ночью -2…+3°C, на севере и востоке до -5°C. Днем 0…+5°C. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ночью +1…+3°C, днем +2…+4°C. Ветер ночью южный, днем восточный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -8°C. Днем -1…+4°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днем +1…+3°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман и гололедица. Ночью -2…+3°C, на севере и востоке до -5°C. Днем 0…+5°C. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ночью +1…+3°C, днем +2…+4°C. Ветер ночью южный, днем восточный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -8°C. Днем -1…+4°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днем +1…+3°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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В Свердловской области ожидается потепление
06 ноября 2023
06 ноября 2023