Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе





– сообщили в пресс-службе ведомства. «Согласно информации, опубликованной в СМИ, в помещении столовой МБОУ СОШ № 156 имеют место факты нарушения требований санитарного законодательства, в том числе наличие тараканов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о тараканах в столовой школы №156 в Чкаловском районе.Теперь прокуратура намерена проверить соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школе.