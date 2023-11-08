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Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о тараканах в столовой школы №156 в Чкаловском районе.
Теперь прокуратура намерена проверить соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школе.
«Согласно информации, опубликованной в СМИ, в помещении столовой МБОУ СОШ № 156 имеют место факты нарушения требований санитарного законодательства, в том числе наличие тараканов»,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь прокуратура намерена проверить соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школе.
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