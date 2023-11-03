Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области





– сказали спасатели. «Просим вас не терять бдительности, быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Соблюдайте меры безопасности!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В МЧС предупреждают о неблагоприятных условиях для вождения в грядущую субботу, 11 ноября. Завтра в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем и гололедица.Также о скользких дорогах не стоит забывать и пешеходам.При возникновении ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».