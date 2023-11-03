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Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В МЧС предупреждают о неблагоприятных условиях для вождения в грядущую субботу, 11 ноября. Завтра в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем и гололедица.
Также о скользких дорогах не стоит забывать и пешеходам.
При возникновении ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Также о скользких дорогах не стоит забывать и пешеходам.
«Просим вас не терять бдительности, быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Соблюдайте меры безопасности!»,
– сказали спасатели.
При возникновении ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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