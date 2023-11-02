Жителя Богдановичского района будут судить за лесной пожар на шесть тысяч гектаров





– заявили в ведомстве. «Возникший природный пожар распространился на площадь 6000 гектаров, с повреждением лесного массива объемом свыше 33,7 тысячи кубических метров, с причинением ущерба на сумму свыше 1,4 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Богдановическом районе будут судить местного жителя, которого винят в лесном пожаре, вспыхнувшего 5 мая 2023 года в лесном массиве урочища СХК «Суворовский». В последствии пожар охватил шесть тысяч гектаров леса.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот день обвиняемый производил ремонтные работы охотничьей вышки с использованием угловой шлифовальной машинки, от которой во все стороны отлетали искры, которые в какой-то момент попали на сухую траву, и та загорелась.Утверждается, что вину мужчины подтверждает заключение эксперта судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области.Обвиняемый свою вину полностью признал и уже возместил ущерб. Его уголовное дело должны рассмотреть в ближайшее время в Богдановическом городском суде.