В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ «Легенды о самбо»





– подчеркнул заместитель свердловского губернатора, председатель регионального общественного совета проекта «За самбо» Валерий Чайников. «Самбо – наш национальный вид спорта. Его популярность говорит о том, что у нас есть, чем гордиться, нам есть, к чему стремиться. Самбо несет в себе не только заряд бодрости и здоровья, но и дает уверенность в себе, учит бороться с трудностями и ответственности»,





– рассказал координатор проекта «За самбо» в регионе Алексей Свалов. «Картина выходит в прокат 16 ноября – в день 85-летия самбо. Неслучайно, что ее предпремьерный показ состоялся именно на Среднем Урале, который может служить примером, как надо развивать самбо»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ о создании самбо – российского национального вида единоборств – «Легенда о самбо». Прийти посмотреть фильмы пришли более полутора тысячи человек.Создание исторической спортивной драмы и время ее выхода в прокат приурочены к 85-летию национального вида единоборств. Указом президента Всероссийский день самбо был установлен 16 ноября. В этот день фильм компании Russian World Vision выпустит фильм в широкий прокат.В качестве главных героев картины выступают создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков и их ученик Анатолий Харлампиев. Сюжет драмы сконцентрирован на истории создания национальной борьбы, которая начинается в 1936 году на Всесоюзной Спартакиаде.Будущей легенде самбо Анатолию Харлампиеву предстоит сразиться в поединках с сильнейшими борцами и показать преимущества совершенно нового стиля – самозащиты без оружия. Его наставники – два мастера боевых искусств: Василий Ощепков, с детства обучавшийся дзюдо в Японии, и Виктор Спиридонов, ветеран русско-японской войны, самородок, разрабатывающий приемы для самообороны, – оба горят идеей создать и внедрить в массы уникальную, ни на что не похожую национальную борьбу.Отмечается, что в фильме удалось передать и спортивную атмосферу Спартакиады, и дух времени создания самбо. И все это переплетено с жизнями людей, стоявших у истоков единственного вида единоборств, официальным языком которого является русский.Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. В наше время самбо получило свою известность благодаря таким бойцам и спортсменам, как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров. Наряду с понятием «русский балет», «русский авангард», «русская литература», самбо по праву считается культурным достоянием России.Самбо — это не только спорт, но и жизненная философия. Это стремление к совершенству и собранность, быстрота реакции и воля, мужественность и точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Именно это стремились показать авторы фильма.Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, которым занимается более двух миллионов человек, и Свердловская область сделала огромный вклад в его развитие. В июле 2022 года был утвержден федеральный проект «Зa Самбо». Его региональным координатором стал депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.Проект развивается сразу в нескольких направлениях: строительство и реконструкция залов самбо, в том числе, в общеобразовательных школах, выполнение элементов самообороны без оружия в рамках сдачи норм ГТО, адаптивное самбо, открытие новых секций на сельских территориях. Только за прошлый месяц при поддержке Общественного совета «Зa Самбо» в регионе были открыты четыре новых зала для занятия борьбой в Нижнем Тагиле и один – в Уральском государственном горном университете. На очереди – УрГУПС и СОШ №9 в Нейво-Рудянке.Также самыми яркими событиями, реализованными в рамках проекта «За самбо», стали открытие секции адаптивного самбо в школе-интернате имени С.А. Мартиросяна в Верхней Пышме, запуск брендированного трамвая в Нижнем Тагиле, областной Фестиваль среди студентов ССУЗов и ВУЗов по элементам самбо в ГТО, областные и региональные отборочные соревнования в рамках проекта «Самбо в школу».Сегодня команда «За самбо» – это более пятидесяти школ Свердловской области и пять ВУЗов: УГГУ, УрГУПС, РГППУ, Технический университет и Екатеринбургская православная духовная семинария, а число желающих стать частью проекта растет каждый день.Еще один показ «Легенды о самбо» пройдет в Нижнем Тагиле сегодня, 10 ноября 2023 года, в кинотеатре «Родина».