Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ «Легенды о самбо»

12.45 Пятница, 10 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ о создании самбо – российского национального вида единоборств – «Легенда о самбо». Прийти посмотреть фильмы пришли более полутора тысячи человек.

Создание исторической спортивной драмы и время ее выхода в прокат приурочены к 85-летию национального вида единоборств. Указом президента Всероссийский день самбо был установлен 16 ноября. В этот день фильм компании Russian World Vision выпустит фильм в широкий прокат.



В качестве главных героев картины выступают создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков и их ученик Анатолий Харлампиев. Сюжет драмы сконцентрирован на истории создания национальной борьбы, которая начинается в 1936 году на Всесоюзной Спартакиаде.

Будущей легенде самбо Анатолию Харлампиеву предстоит сразиться в поединках с сильнейшими борцами и показать преимущества совершенно нового стиля – самозащиты без оружия. Его наставники – два мастера боевых искусств: Василий Ощепков, с детства обучавшийся дзюдо в Японии, и Виктор Спиридонов, ветеран русско-японской войны, самородок, разрабатывающий приемы для самообороны, – оба горят идеей создать и внедрить в массы уникальную, ни на что не похожую национальную борьбу.

Отмечается, что в фильме удалось передать и спортивную атмосферу Спартакиады, и дух времени создания самбо. И все это переплетено с жизнями людей, стоявших у истоков единственного вида единоборств, официальным языком которого является русский.



Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. В наше время самбо получило свою известность благодаря таким бойцам и спортсменам, как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров. Наряду с понятием «русский балет», «русский авангард», «русская литература», самбо по праву считается культурным достоянием России.

Самбо — это не только спорт, но и жизненная философия. Это стремление к совершенству и собранность, быстрота реакции и воля, мужественность и точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Именно это стремились показать авторы фильма.

«Самбо – наш национальный вид спорта. Его популярность говорит о том, что у нас есть, чем гордиться, нам есть, к чему стремиться. Самбо несет в себе не только заряд бодрости и здоровья, но и дает уверенность в себе, учит бороться с трудностями и ответственности»,

– подчеркнул заместитель свердловского губернатора, председатель регионального общественного совета проекта «За самбо» Валерий Чайников.


Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, которым занимается более двух миллионов человек, и Свердловская область сделала огромный вклад в его развитие. В июле 2022 года был утвержден федеральный проект «Зa Самбо». Его региональным координатором стал депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Проект развивается сразу в нескольких направлениях: строительство и реконструкция залов самбо, в том числе, в общеобразовательных школах, выполнение элементов самообороны без оружия в рамках сдачи норм ГТО, адаптивное самбо, открытие новых секций на сельских территориях. Только за прошлый месяц при поддержке Общественного совета «Зa Самбо» в регионе были открыты четыре новых зала для занятия борьбой в Нижнем Тагиле и один – в Уральском государственном горном университете. На очереди – УрГУПС и СОШ №9 в Нейво-Рудянке.

Также самыми яркими событиями, реализованными в рамках проекта «За самбо», стали открытие секции адаптивного самбо в школе-интернате имени С.А. Мартиросяна в Верхней Пышме, запуск брендированного трамвая в Нижнем Тагиле, областной Фестиваль среди студентов ССУЗов и ВУЗов по элементам самбо в ГТО, областные и региональные отборочные соревнования в рамках проекта «Самбо в школу».

Сегодня команда «За самбо» – это более пятидесяти школ Свердловской области и пять ВУЗов: УГГУ, УрГУПС, РГППУ, Технический университет и Екатеринбургская православная духовная семинария, а число желающих стать частью проекта растет каждый день.

«Картина выходит в прокат 16 ноября – в день 85-летия самбо. Неслучайно, что ее предпремьерный показ состоялся именно на Среднем Урале, который может служить примером, как надо развивать самбо»,

– рассказал координатор проекта «За самбо» в регионе Алексей Свалов.


Еще один показ «Легенды о самбо» пройдет в Нижнем Тагиле сегодня, 10 ноября 2023 года, в кинотеатре «Родина».



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Уральский актёр и рок-музыкант сыграл в новом фантастическом фильме
03 ноября 2023
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут закладывать новую Капсулу времени
03 ноября 2023
На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
05 ноября 2023
Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
08 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:30 Глава Екатеринбурга запустил процедуру утверждения городского бюджета на 2024 год
14:02 Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
13:39 Суд оставил Газанфара Мамедова из Сосьвы в СИЗО
13:11 Жителя Богдановичского района будут судить за лесной пожар на шесть тысяч гектаров
12:45 В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ «Легенды о самбо»
12:10 Возле ЦПКиО Екатеринбурга хотят возвести квартал на пять тысяч человек
11:38 В Реже застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы
11:03 В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН
10:38 Транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса Екатеринбург – Качканар
10:02 Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев в 2023 году
09:28 Один человек погиб в ночной аварии на Академика Сахарова в Екатеринбурге
20:56 Дорожников Нижней Салды матерят за неправильных «лежачих полицейских»
20:27 Убитого в Берёзовске медбрата наградили медалью
19:41 В Калиновском лесопарке задержали парня с наркотой
19:03 Екатеринбуржцев проверили на любовь к Белой башне
18:30 Дорожников обязали возместить ремонт «убитой» об екатеринбургскую дорогу машины
17:46 Свердловские власти расширили список оборудования по программе льготной газификации
17:09 На Юго-Западном в Екатеринбурге 13 домов остались без воды
16:36 В Свердловской области поднялись цены на яйца
16:06 В Екатеринбурге ушел из жизни педагог детской музыкальной школы
15:40 Ледовый городок в Екатеринбурге заработает 29 декабря
15:10 В Екатеринбурге мужчина попытался отобрать телефон у школьницы
14:45 В столице Урала могут построить мусороперерабатывающий завод
14:00 В Екатеринбурге завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых
13:36 В центре уральской столицы хотят возвести две стометровые башни
12:53 Свердловская область попала в топ-3 по использованию мобильного интернета для звонков
Все новости Свердловской области
14:10 Мэр томского города остановил опрос о своей отставке и заявил, что никуда не уйдет
12:23 В Малайзии будут признавать российские ученые степени
11:51 В Иркутской области будут судить экс-министра, который вернул в бюджет 490 млн рублей
11:16 СМИ: в Волгограде проводники устроили забастовку
10:41 На Чукотке пропал самолет Ан-2
16:59 Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители
15:54 Глава ЦБ: основная проблема экономики в РФ — нехватка рабочей силы
15:29 Частные клиники Крыма «добровольно» отказались от проведения абортов
14:50 В Москве полиция увезла семерых воспитанников детсада в отделение
12:24 В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
11:29 В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
11:14 США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
18:20 Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
17:43 Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
17:26 В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
16:53 В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
16:15 Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
15:45 В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
14:45 В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
13:15 Дефицит кадров в сельском хозяйстве в РФ составил 200 тысяч человек из-за низких зарплат
12:37 Общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей
12:02 РАНХиГС начал подготовку специалистов, которые будут выявлять экстремизм в интернете
10:51 В Орле по требованию прокуратуры остановили снос дуба, посаженного в честь отмены крепостного права
18:38 В еще одном регионе РФ обнаружили гонконгский грипп
16:44 В Томской области судья получил условный срок по делу о крупной взятке
16:02 Опрос: 18% россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам
Все новости России и мира
14:36 Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы, выяснили ученые Пермского политеха
14:30 Глава Екатеринбурга запустил процедуру утверждения городского бюджета на 2024 год
14:11 Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников Пермского края
14:02 Спасатели предупредили о снеге с дождем и гололедице в Свердловской области
13:57 Меры принудительного исполнения помогли прикамцам получить благоустроенное жилье
13:39 Суд оставил Газанфара Мамедова из Сосьвы в СИЗО
13:11 Жителя Богдановичского района будут судить за лесной пожар на шесть тысяч гектаров
12:45 В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ «Легенды о самбо»
12:10 Возле ЦПКиО Екатеринбурга хотят возвести квартал на пять тысяч человек
11:38 В Реже застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы
11:03 В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН
10:38 Транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса Екатеринбург – Качканар
10:02 Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев в 2023 году
09:28 Один человек погиб в ночной аварии на Академика Сахарова в Екатеринбурге
20:56 Дорожников Нижней Салды матерят за неправильных «лежачих полицейских»
20:27 Убитого в Берёзовске медбрата наградили медалью
19:41 В Калиновском лесопарке задержали парня с наркотой
19:03 Екатеринбуржцев проверили на любовь к Белой башне
18:30 Дорожников обязали возместить ремонт «убитой» об екатеринбургскую дорогу машины
17:46 Свердловские власти расширили список оборудования по программе льготной газификации
17:09 На Юго-Западном в Екатеринбурге 13 домов остались без воды
16:36 В Свердловской области поднялись цены на яйца
16:06 В Екатеринбурге ушел из жизни педагог детской музыкальной школы
15:40 Ледовый городок в Екатеринбурге заработает 29 декабря
15:10 В Екатеринбурге мужчина попытался отобрать телефон у школьницы
14:45 В столице Урала могут построить мусороперерабатывающий завод
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK