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В Реже застройщик проложил дорогу через огород местной жительницы

11.38 Пятница, 10 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Реже при строительстве девятиэтажке на Фрунзе, 9 застройщик закатал в асфальт часть огорода местной жительницы, участок которой оказался на пути проезжей части, которую там проложили.

Как рассказала женщина порталу «Е1», на участке которой появилась асфальтированная дорога, застройщик просто сломал ее забор, вывез землю и построил дорогу.

Произошло это из-за того, что в администрации потеряли документы о межевании, в то время как хозяйке участка их удалось сохранить. Благодаря этому она смогла выиграть суд и отгородить свой участок, чтобы загородиться от молодых людей, которые во время отсутствия забора отдыхали у нее во дворе.

Однако теперь из-за этого новостройка лишилась пожарного проезда. В отделе надзорной деятельности МЧС Режевского городского округа хозяйке участка сообщили, что предупредили городскую администрацию о недопустимости нарушений. В мэрии города заявили, что знают о проблеме, и пообещали дать комментарии по поводу этой ситуации позже.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:41 В Калиновском лесопарке задержали парня с наркотой
19:03 Екатеринбуржцев проверили на любовь к Белой башне
18:30 Дорожников обязали возместить ремонт «убитой» об екатеринбургскую дорогу машины
17:46 Свердловские власти расширили список оборудования по программе льготной газификации
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