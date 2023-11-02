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Транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса Екатеринбург – Качканар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ об отмене популярного рейса «Ласточки» по маршруту Екатеринбург – Качканар.
Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство намерено дать оценку законности действий перевозчика АО «Свердловская пригородная компания».
Ранее стало известно, что с 9 декабря скоростной электропоезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Нижняя Тура, что вызывало недовольство у жителей Качканара, испугавшихся, что они останутся без двух своих рейсов.
В департаменте информационной политики региона заявили, что на маршруте Качканар – Екатеринбург останется три пары электропоезда и на маршруте Качканар – Кольцово – одна пара. При этом из Екатеринбурга в Качканар уральцам предложили добираться с пересадкой на станции Гороблагодатская.
Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство намерено дать оценку законности действий перевозчика АО «Свердловская пригородная компания».
Ранее стало известно, что с 9 декабря скоростной электропоезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Нижняя Тура, что вызывало недовольство у жителей Качканара, испугавшихся, что они останутся без двух своих рейсов.
В департаменте информационной политики региона заявили, что на маршруте Качканар – Екатеринбург останется три пары электропоезда и на маршруте Качканар – Кольцово – одна пара. При этом из Екатеринбурга в Качканар уральцам предложили добираться с пересадкой на станции Гороблагодатская.
«Подвоз пассажиров из Нижней Туры до Качканара прорабатывается. Возможно потребуется отдельное обращение по графику автобусов для подвоза к электропоезду»,
– ответили в ДИПе.
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