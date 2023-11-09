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Дорожников Нижней Салды матерят за неправильных «лежачих полицейских»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Недавно на одной из дорог Нижней Салды появились «лежачие полицейские». Не прошло и месяца, как в адрес установивших их дорожников посыпалась критика со стороны местных автолюбителей. И не всегда «цензурная».
Переход на улице Уральской в Нижней Салде снабдили «лежачими полицейскими» в октябре. Этот простейший способ заставить водителей сбавлять скорость, однако, вызвал ряд серьёзнейших нареканий. Даже лишённые специальных знаний люди видят, что искусственные неровности уложены с явными нарушениями.
Согласно ГОСТа, максимальная высота гребня «лежачего полицейского» должны быть 7 сантиметров, минимальная длина — 3 метра, а на дорогах, по которым осуществляется регулярное движение маршрутных транспортных средств, — 5 метров. Когда журналисты ресурса «VSalde» проверили длину местного «лежачего полицейского», выяснилось, что он более, чем втрое короче и не дотягивает в длину даже до метра! «Салдинские дорожники ошиблись минимум в три раза. Или не хватило асфальта?», — недоумевают наши коллеги.
Администрация города обещала неправильных «полицейских» исправить. А пока этого не произошло, автолюбители чертыхаются и матерят дорожников, подпрыгивая на рукотворных колдобинах. И смущает салдинцев не длина «коротышек», а крутизна их «боков», из-за которых машины рискуют лишиться колёс.
Переход на улице Уральской в Нижней Салде снабдили «лежачими полицейскими» в октябре. Этот простейший способ заставить водителей сбавлять скорость, однако, вызвал ряд серьёзнейших нареканий. Даже лишённые специальных знаний люди видят, что искусственные неровности уложены с явными нарушениями.
Согласно ГОСТа, максимальная высота гребня «лежачего полицейского» должны быть 7 сантиметров, минимальная длина — 3 метра, а на дорогах, по которым осуществляется регулярное движение маршрутных транспортных средств, — 5 метров. Когда журналисты ресурса «VSalde» проверили длину местного «лежачего полицейского», выяснилось, что он более, чем втрое короче и не дотягивает в длину даже до метра! «Салдинские дорожники ошиблись минимум в три раза. Или не хватило асфальта?», — недоумевают наши коллеги.
Администрация города обещала неправильных «полицейских» исправить. А пока этого не произошло, автолюбители чертыхаются и матерят дорожников, подпрыгивая на рукотворных колдобинах. И смущает салдинцев не длина «коротышек», а крутизна их «боков», из-за которых машины рискуют лишиться колёс.
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