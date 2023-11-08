Убитого в Берёзовске медбрата наградили медалью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 8 ноября, был опубликован президентский Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди прочих фамилий, там можно найти фамилию уральского медработника, которого убили во время рабочей смены.«За самоотверженность проявленную, при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Шабурова Степана Дмитриевича - медицинского брата государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Берёзовская центральная городская больница» (посмертно)», — написано в указе.Степан Шабуров погиб вечером 25 апреля текущего года. Он находился на дежурстве, когда его бригаду направили по вызову в один из жилых домов города. Когда машиной «Скорой» приехала по указанному адресу, на встречу вышел 66-летний муж захворавшей женщины. Он был настроен агрессивно и нанёс удар ножом 28-летнему медику в область груди. Степан сумел вернуться к машине и коллеги доставили его обратно в больницу, но спасти уже не смогли. Шабуров скончался в стенах медицинского учреждения. Его убийца, неоднократно судимый Геннадий Казаков был арестован.Архиепископ Лука (он же Лука Крымский), живший в конце 19-го и первой половине 20-го веков, был не только священником, но и умелым врачом. Мощам Луки Крымского приписываются чудесные целительные свойства. В 2000 году РПЦ канонизировала его в качестве священноисповедника. А в 2020 году была учреждена медаль Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении.