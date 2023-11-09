В Екатеринбурге завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых, открыть которую хотят в 2024 году. Утверждается, что она станет одной из самых крупных и передовых в городе.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, здание рассчитано на 1200 посещений в день. Помимо врачебных кабинетов в ней планируют разместить несколько операционных, палаты, травмпункт, женскую консультацию, конференц-зал на 299 мест и столовую.В настоящий момент строители продолжают работать над внешней и внутренней отделкой здания. Внутри завершается разводка инженерных коммуникаций: вентиляции, водопровода, канализации, медицинских газов. Общая готовность объекта оценивается в 70%.