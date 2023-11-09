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В Екатеринбурге завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых

14.00 Четверг, 9 ноября 2023
Фото: «Атомстройкомплекс»
В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых, открыть которую хотят в 2024 году. Утверждается, что она станет одной из самых крупных и передовых в городе.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, здание рассчитано на 1200 посещений в день. Помимо врачебных кабинетов в ней планируют разместить несколько операционных, палаты, травмпункт, женскую консультацию, конференц-зал на 299 мест и столовую.

В настоящий момент строители продолжают работать над внешней и внутренней отделкой здания. Внутри завершается разводка инженерных коммуникаций: вентиляции, водопровода, канализации, медицинских газов. Общая готовность объекта оценивается в 70%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:32 Пожар на Альпинистов в Екатеринбурге тушили 19 человек
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19:47 Транспортные полицейские Нижнего Тагила случайно задержали разыскиаемого преступника
19:34 Жителям Каменска-Уральского обещают три ледовых городка на Новый год
18:49 На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина
18:23 Уехавший в Грузию уральский активист странным образом оказался в российской тюрьме
17:28 Синоптики предупреждают о гололедице в отдельных районах Свердловской области
16:57 В Екатеринбурге за месяц на 10% упал спрос на вторичное жилье
16:30 В Первоуральске Volkswagen протаранил витрину магазина
16:03 В Каменске-Уральском будут судить мужчину за расправу над кошкой
15:33 Ученики екатеринбургской школы №22 на Уралмаше переодеваются на улице
15:05 Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
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13:41 В Екатеринбурге задержанному сломали плечо в отделе полиции
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