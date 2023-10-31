Свердловская область попала в топ-3 по использованию мобильного интернета для звонков





– директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Технология голосовых вызовов с помощью мобильного интернета в Свердловской области появилась в конце июня 2022 года. За год с небольшим наш регион вышел на седьмое место в России по объему трафика VoLTE, оставив позади все регионы УрФО, а также большую часть других российских областей и республик, где эта технология появилось значительно раньше»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали чаще использовать мобильный интернет для звонков. За год объем голосового трафика в сети VoLTE (Voice Over LTE) почти вдвое превысил трафик в сети 2G и почти сравнялся с показателями 3G.Успех технологии VoLTE обеспечен тем, что, совершая звонки через мобильный интернет в сетях 4G, пользователи могут одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом, так как входящие или исходящие звонки не прерывают интернет-сессию. При этом, как утверждается, качество голосовой связи заметно выше, чем в сетях второго и третьего поколения. Отмечается, что время, потраченное на «разговоры в интернете» расходуется из пакета голосовых минут, поэтому после звонков пакет гигабайтов не уменьшается.Кроме этого, технология VoLTE экономит заряд батареи своего устройства, поскольку гаджет не переходит в сети 2G и 3G.По его словам, по темпам роста использования VoLTE Свердловская область заняла третье место среди всех регионов России по использованию мобильного интернета для звонков.На сегодняшний день «Звонки в интернете» доступны абонентам МТС на всей территории Свердловской области, где действует покрытие 4G, которые подключили бесплатную услугу «Интернет-звонки. Технологическая метка».Подчеркивается, что разговор по VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. При наборе номера обязателен в международном формате +7 (…). Сегодня технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов.