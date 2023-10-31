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Свердловская область попала в топ-3 по использованию мобильного интернета для звонков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали чаще использовать мобильный интернет для звонков. За год объем голосового трафика в сети VoLTE (Voice Over LTE) почти вдвое превысил трафик в сети 2G и почти сравнялся с показателями 3G.
Успех технологии VoLTE обеспечен тем, что, совершая звонки через мобильный интернет в сетях 4G, пользователи могут одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом, так как входящие или исходящие звонки не прерывают интернет-сессию. При этом, как утверждается, качество голосовой связи заметно выше, чем в сетях второго и третьего поколения. Отмечается, что время, потраченное на «разговоры в интернете» расходуется из пакета голосовых минут, поэтому после звонков пакет гигабайтов не уменьшается.
Кроме этого, технология VoLTE экономит заряд батареи своего устройства, поскольку гаджет не переходит в сети 2G и 3G.
По его словам, по темпам роста использования VoLTE Свердловская область заняла третье место среди всех регионов России по использованию мобильного интернета для звонков.
На сегодняшний день «Звонки в интернете» доступны абонентам МТС на всей территории Свердловской области, где действует покрытие 4G, которые подключили бесплатную услугу «Интернет-звонки. Технологическая метка».
Подчеркивается, что разговор по VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. При наборе номера обязателен в международном формате +7 (…). Сегодня технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов.
Успех технологии VoLTE обеспечен тем, что, совершая звонки через мобильный интернет в сетях 4G, пользователи могут одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом, так как входящие или исходящие звонки не прерывают интернет-сессию. При этом, как утверждается, качество голосовой связи заметно выше, чем в сетях второго и третьего поколения. Отмечается, что время, потраченное на «разговоры в интернете» расходуется из пакета голосовых минут, поэтому после звонков пакет гигабайтов не уменьшается.
Кроме этого, технология VoLTE экономит заряд батареи своего устройства, поскольку гаджет не переходит в сети 2G и 3G.
«Технология голосовых вызовов с помощью мобильного интернета в Свердловской области появилась в конце июня 2022 года. За год с небольшим наш регион вышел на седьмое место в России по объему трафика VoLTE, оставив позади все регионы УрФО, а также большую часть других российских областей и республик, где эта технология появилось значительно раньше»,
– директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
По его словам, по темпам роста использования VoLTE Свердловская область заняла третье место среди всех регионов России по использованию мобильного интернета для звонков.
На сегодняшний день «Звонки в интернете» доступны абонентам МТС на всей территории Свердловской области, где действует покрытие 4G, которые подключили бесплатную услугу «Интернет-звонки. Технологическая метка».
Подчеркивается, что разговор по VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. При наборе номера обязателен в международном формате +7 (…). Сегодня технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов.
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