Мальчику из ЗАТО Лесной выплатят компенсацию за нападение бездомной собаки





– заявили в ведомстве. «Вопреки требованиям закона в указанный период времени муниципальное учреждение действенные меры по отлову безнадзорных животных на территории поселка Чащавита ЗАТО Лесной не принимало, что не позволило обеспечить безопасное нахождение граждан на территории населенного пункта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура ЗАТО Лесной обязала МКУ «Управление городского хозяйства», которое должно было отлавливать бездомных животных, выплатить моральную компенсацию 12-летнему мальчику, которого покусала бездомная собака.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенок гулял во дворе, когда к нему подбежала собака и укусила его за ногу. Известно, что собака была одна и не имела ошейника или бирки в ухе, которая свидетельствовала бы о проведении городскими службами ветеринарных мероприятий.В результате местная прокуратура, направила иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Городской суд Лесного требования ведомства частично удовлетворил, обязав МКУ «Управление городского хозяйства» выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.Решение суда еще не вступило в законную силу.