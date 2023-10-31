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Мальчику из ЗАТО Лесной выплатят компенсацию за нападение бездомной собаки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура ЗАТО Лесной обязала МКУ «Управление городского хозяйства», которое должно было отлавливать бездомных животных, выплатить моральную компенсацию 12-летнему мальчику, которого покусала бездомная собака.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенок гулял во дворе, когда к нему подбежала собака и укусила его за ногу. Известно, что собака была одна и не имела ошейника или бирки в ухе, которая свидетельствовала бы о проведении городскими службами ветеринарных мероприятий.
В результате местная прокуратура, направила иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Городской суд Лесного требования ведомства частично удовлетворил, обязав МКУ «Управление городского хозяйства» выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенок гулял во дворе, когда к нему подбежала собака и укусила его за ногу. Известно, что собака была одна и не имела ошейника или бирки в ухе, которая свидетельствовала бы о проведении городскими службами ветеринарных мероприятий.
«Вопреки требованиям закона в указанный период времени муниципальное учреждение действенные меры по отлову безнадзорных животных на территории поселка Чащавита ЗАТО Лесной не принимало, что не позволило обеспечить безопасное нахождение граждан на территории населенного пункта»,
– заявили в ведомстве.
В результате местная прокуратура, направила иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Городской суд Лесного требования ведомства частично удовлетворил, обязав МКУ «Управление городского хозяйства» выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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