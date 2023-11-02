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Последователя братьев Монгольфье наказали за полёт над заводом в Каменске-Уральском
Фото: Вечерние Ведомости
Административным наказанием закончился летний полёт для пилота аэростата. Права управлять воздушным судном, прототипы которого изобрели в 18 веке братья Монгольфье, уральца временно лишили.
В вину пилоту аэростата поставили пролёт в августе текущего года над территорией завода в Каменске-Уральском. По правилам пользования подобными воздушными средствами передвижения, он не должен был отклоняться от выданного разрешения на использование воздушного пространства. Небо же над заводом не было включено в план его маршрута.
Дело о нарушении воздушного пространства над заводом рассматривала Свердловская транспортная прокуратура. Пилота-нарушителя обязали уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Действие свидетельства пилота свободнолетящего аэростата приостановлено.
В вину пилоту аэростата поставили пролёт в августе текущего года над территорией завода в Каменске-Уральском. По правилам пользования подобными воздушными средствами передвижения, он не должен был отклоняться от выданного разрешения на использование воздушного пространства. Небо же над заводом не было включено в план его маршрута.
Дело о нарушении воздушного пространства над заводом рассматривала Свердловская транспортная прокуратура. Пилота-нарушителя обязали уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Действие свидетельства пилота свободнолетящего аэростата приостановлено.
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