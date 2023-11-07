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Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце следующей недели, 18 ноября, Екатеринбургу официально исполнится 300 лет. В этот день в одном из районов города запустят действующую копию старинного заводского оборудования, — сообщает Музей истории Екатеринбурга.
Сооружённый из дерева макет кричного молота находится на Химмаше. Он создан по образцам старинных промышленных молотов, которые работали на уральских заводах. Таким оборудованием обрабатывали — крицу, рыхлые комья губчатого железа, смешанного со шлагом и углем. Удары молота уплотняли крицу и выгоняли из неё нежелательные примеси.
Кричный молот был одним из первых оборудований на заводе, вокруг которого строилось рабочее поселение, со временем выросшее в город Екатеринбург. Таким образом, запуск модели кричного молота станет ещё одним мероприятием, посвящённым юбилею уральской столицы.
Сооружённый из дерева макет кричного молота находится на Химмаше. Он создан по образцам старинных промышленных молотов, которые работали на уральских заводах. Таким оборудованием обрабатывали — крицу, рыхлые комья губчатого железа, смешанного со шлагом и углем. Удары молота уплотняли крицу и выгоняли из неё нежелательные примеси.
Кричный молот был одним из первых оборудований на заводе, вокруг которого строилось рабочее поселение, со временем выросшее в город Екатеринбург. Таким образом, запуск модели кричного молота станет ещё одним мероприятием, посвящённым юбилею уральской столицы.
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