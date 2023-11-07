Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце следующей недели, 18 ноября, Екатеринбургу официально исполнится 300 лет. В этот день в одном из районов города запустят действующую копию старинного заводского оборудования, — сообщает Музей истории Екатеринбурга.Сооружённый из дерева макет кричного молота находится на Химмаше. Он создан по образцам старинных промышленных молотов, которые работали на уральских заводах. Таким оборудованием обрабатывали — крицу, рыхлые комья губчатого железа, смешанного со шлагом и углем. Удары молота уплотняли крицу и выгоняли из неё нежелательные примеси.Кричный молот был одним из первых оборудований на заводе, вокруг которого строилось рабочее поселение, со временем выросшее в город Екатеринбург. Таким образом, запуск модели кричного молота станет ещё одним мероприятием, посвящённым юбилею уральской столицы.