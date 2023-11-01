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Синоптики предупреждают о гололедице в отдельных районах Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега в Свердловской области. Также они предупреждают о гололедице в утреннее и ночное время в отдельных районах региона.
В четверг, 9 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, днем +1…+6°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью около 0°C, днем +2…+4°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В пятницу, 10 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, днем 0…+5°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днем +2…+4°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 9 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, днем +1…+6°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью около 0°C, днем +2…+4°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В пятницу, 10 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, днем 0…+5°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днем +2…+4°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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В Свердловской области ожидается потепление
06 ноября 2023
06 ноября 2023