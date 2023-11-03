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Историки УрФУ воссоздали 3D-модель Екатеринбурга образца 1734 года
Скрин из видео: ekb1733.ru
Историки из Уральского федерального университета на средства гранта в шесть миллионов рублей, полученного от Российского научного фонда, создали трехмерную модель Екатеринбургской крепости.
3D-реконструкция демонстрирует Екатеринбург, каким он выглядел в 1733–1734 годах. Грант был получен в 2020 году, после чего на протяжении трех лет велась работа с архивными документами и построение модели крепости. Визуализацию можно посмотреть на специально созданном сайте ekb1733.ru.
На архитектуру и планировку Екатеринбурга в первые годы после его основания оказали влияние западноевропейские специалисты – в первую очередь немцы и шведы, участвовавшие в строительстве Екатеринбургской крепости, железоделательного завода и первых административных зданий города. Как отмечают ученые, в первые годы жизни Екатеринбург имел уникальную архитектуру, соединившую в себе передовой опыт европейской фортификации, особенности промышленной застройки саксонского типа и принципы регулярности планировки, характерные для новопетровских городов – упорядоченная, прямоугольная, социально и функционально зонированная застройка.
До наших дней из строений, воссозданных в ходе реконструкции, сохранилась лишь плотина Городского пруда — и та в измененном виде. Все остальные здания XVIII века (а не только первых 10 лет существования города) были снесены или перестроены по большей части еще в XIX веке, к концу которого в Екатеринбурге практически не осталось характерных для немецкой и голландской архитектуры зданий с фахверковым каркасом и барочными двухъярусными крышами.
3D-реконструкция демонстрирует Екатеринбург, каким он выглядел в 1733–1734 годах. Грант был получен в 2020 году, после чего на протяжении трех лет велась работа с архивными документами и построение модели крепости. Визуализацию можно посмотреть на специально созданном сайте ekb1733.ru.
На архитектуру и планировку Екатеринбурга в первые годы после его основания оказали влияние западноевропейские специалисты – в первую очередь немцы и шведы, участвовавшие в строительстве Екатеринбургской крепости, железоделательного завода и первых административных зданий города. Как отмечают ученые, в первые годы жизни Екатеринбург имел уникальную архитектуру, соединившую в себе передовой опыт европейской фортификации, особенности промышленной застройки саксонского типа и принципы регулярности планировки, характерные для новопетровских городов – упорядоченная, прямоугольная, социально и функционально зонированная застройка.
До наших дней из строений, воссозданных в ходе реконструкции, сохранилась лишь плотина Городского пруда — и та в измененном виде. Все остальные здания XVIII века (а не только первых 10 лет существования города) были снесены или перестроены по большей части еще в XIX веке, к концу которого в Екатеринбурге практически не осталось характерных для немецкой и голландской архитектуры зданий с фахверковым каркасом и барочными двухъярусными крышами.
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