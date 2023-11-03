Екатеринбургская Капсула времени переехала из музея на завод

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей истории Екатеринбурга передал предприятию Уралхиммашзавод «выпотрошенную» Капсулу времени. На заводе её подготовят к новой закладке под землю.После того, как Капсулу времени этим летом вынули из-под земли, где она пролежала полвека, и раскрыли, она стала экспонатом выставки «Вскрытие показало» в Музее истории Екатеринбурга. Рядом с ней выставлялись артефакты, заложенные советскими гражданами в качестве послания своим потомкам. Выставка всё ещё работает и продолжится до 19 ноября. А накануне закрытия выставки, то есть 18 ноября, в уральской столице состоится закладка новой Капсулы времени. Вернее, «старой новой Капсулы». Корпус Капсулы «из прошлого» оказался таким прочным и влагоустойчивым, что его решено использовать повторно.Наполнение Капсулы времени пройдёт на территории Уралхиммашзавода. Там же её запечатают и, выехав из ворот предприятия, она прямиком направится к месту закладки, на Плотинку. В следующий раз её извлекут на белый свет ещё через 50 лет.К слову, дата закладки нового послания потомкам выбрана не случайно. Именно 18 ноября считается днём рождения Екатеринбурга, хоть всенародно отмечали его «по теплу», летом.