Дети серьёзно потерпевшей в аварии двухгодичной давности женщины получат компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два миллиона рублей получат несовершеннолетние дети женщины, которая в 2021 году угодила в аварии и с тех пор находится без сознания. Выплатить компенсацию должны владелец и водитель, признанные виновниками того злополучного ДТП.Авария двухгодичной давности произошла на трассе между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель автомобиля «ГАЗ» превысил скорость, в результате чего столкнулся с машиной марки «Лада Приора», которую от удара вытолкнуло на полосу встречного движения. Там на легковушку наехал тягач. В ДТП пострадали водитель «Лады» и его пассажирка. Женщина так в сознание и не пришла.Муж потерпевшей подал иск в суд с просьбой выплатить их общим детям 2012 и 2015 годов рождения компенсацию морального вреда. В заявлении он пояснил, что малыши остались без внимания, любви и необходимого воспитания со стороны матери и что они ежедневно переживают из-за состояния её здоровья. Белоярский районный суд принял решение в пользу истца.Выплату двух миллионов рублей возложили не только на прямого виновника аварии, водителя «ГАЗа», но и на владельца машины, который пустил за руль человека, не имевшего прав вождения подобным транспортом. Первый должен внести 90% от назначенной судом сумма, а второй — оставшиеся 10%. Попытки одного из ответчиков если не отменить, то хотя бы снизить сумму компенсации в суде высшей инстанции результата не дали.