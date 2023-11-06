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Екатеринбуржцы пожаловались на лед возле 23-й больницы
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург ЧП»
В Екатеринбурге местные жители пожаловались на неочищенную ото льда территорию 23-й центральной городской клинической больницы на улице Старых Большевиков, 9.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП» со ссылкой на екатеринбурженку, которая стала свидетельницей того, как на этом льду поскользнулась девочка на костылях.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП» со ссылкой на екатеринбурженку, которая стала свидетельницей того, как на этом льду поскользнулась девочка на костылях.
«Вот эта девочка [на фото] на костылях упала, стоит плачет, что это за беспредел? В травмпункте полгорода»,
– приводят слова местной жительницы в телеграм-канале.
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