В Малышевском округе установили арт-объект в виде ящерицы на камне





– отметили в ДИПе. «В 2023 году ведется благоустройство 59 объектов, в том числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете региона на софинансирование работ по благоустройству, составляет 1,73 миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке городского типа Малышева завершилось благоустройство местного парка, в завершении которого там установили арт-объект в виде святящихся кристаллов изумруда на камне с ящерицей.Общая стоимость работ, которые проводились в парке в течение двух последних лет, составила порядка 36 миллионов. Помимо ящерицы на камнях на площади 24 тысяч квадратных метров в парке высадили новые растения, обустроили сеть тропинок с лавочками и урнами и сделали освещение. Также были организованы огражденная территория для выгула собак и площадка для занятия спортом.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, благоустройство проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».