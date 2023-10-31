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В трех екатеринбургских школах хотят создать инженерные классы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургских гимназии №35 и школах №4 и №215 хотят создать инженерные классы, в которых школьники будут углубленно изучать математику, физику, информационные технологии и проектирование.
Как сообщили в мэрии, ради этого школы заключили соглашение с государственной корпорацией «Росатом».
Известно, что учащимся дали выбор между несколькими направлениями для освоения. Младшие ребята могли выбрать 3D-моделирование, робототехнику или web-разработку, а старшие – промышленный дизайн, электронику, робототехнику или web-разработку.
На занятиях детей делили на группы, в которых они разрабатывали проекты и решали профессиональные задачи.
Как сообщили в мэрии, ради этого школы заключили соглашение с государственной корпорацией «Росатом».
«Заключению соглашения предшествовал успешный опыт инженерной смены, разработанной "Росатомом". Во время осенних каникул 28 ребят из седьмых и десятых классов гимназии №35 на практике учились использовать современные технологии»,
– отметили в пресс-службе городской администрации.
Известно, что учащимся дали выбор между несколькими направлениями для освоения. Младшие ребята могли выбрать 3D-моделирование, робототехнику или web-разработку, а старшие – промышленный дизайн, электронику, робототехнику или web-разработку.
На занятиях детей делили на группы, в которых они разрабатывали проекты и решали профессиональные задачи.
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