Первоуральская прокуратура добилась ремонта стелы «Европа Азия»





– объяснили в прокуратуре. «Было обнаружено разрушение ступеней, облупление краски на буквах, заборе, разрушение светильников, разрушение и трещины в покрытии площадки, разрушение тротуарной плитки, выступающие части арматуры, изменение цветового тона пьедестала, разрушение гранитных плит стен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске после вмешательства прокуратуры отремонтировали историко-географический знак «Европа Азия», привести в порядок который просили еще в 2021 году.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2021 года ведомство внесло главе городского округа представление об устранении нарушений закона. В результате в 2022 году были проведены работы по оштукатуриванию фасадов, облицовке стен гранитными плитами. Однако при повторном осмотре стелы в сентябре 2022 года, выяснилось, что она все еще имела неудовлетворительный вид.В связи с этим прокурор направил исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности по проведению ремонтно-восстановительных работ историко-географического знака в Первоуральский городской суд. В итоге суд исковые требования удовлетворил, и в 2023 году необходимые работы на историко-географическом знаке «Европа-Азия» и на прилегающей территории провели.