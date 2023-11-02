Екатеринбуржцев предупредили о перекрытии улиц ради забега 3 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в следующем месяце, 3 декабря, должен пройти восьмой Зимний полумарафон «Европа – Азия», ради которого в уральской столице вновь будут перекрывать центральные улицы.В связи с этим городские власти призывают горожан продумывать свой маршрут в этот день заранее.Ограничения будет действовать с 09.00 до 13.00, и коснутся следующих улиц:– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;– 8 Марта, от Бориса Ельцина до Ленина;– набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до Ленина;– Царской, от Николая Никонова до Первомайской;– Дзержинского, от Царской до Горького.Кроме этого, в период соревнований, с 08.00 до 15.00 на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, будет запрещена продажа алкоголя, сообщили в пресс-службе мэрии.