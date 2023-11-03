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Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
С наступлением холодов и формированием первого тонкого льда свердловские спасатели стали возвращаться к профилактическим беседам о рисках провалиться под лед.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в рамках профилактических разговоров специалисты вновь выходят патрулировать прибережные зоны, где общаются с населением и выдают специальные памятки.
Тем временем на Лебяжьем озере, которые находится между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, и в Каменске-Уральском на реках Исеть и Каменка уральцы уже тестируют новый лед и свою удачу, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в рамках профилактических разговоров специалисты вновь выходят патрулировать прибережные зоны, где общаются с населением и выдают специальные памятки.
«Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!»,
– подчеркнули в МЧС.
Тем временем на Лебяжьем озере, которые находится между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, и в Каменске-Уральском на реках Исеть и Каменка уральцы уже тестируют новый лед и свою удачу, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.
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