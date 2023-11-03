Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда





– подчеркнули в МЧС. «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С наступлением холодов и формированием первого тонкого льда свердловские спасатели стали возвращаться к профилактическим беседам о рисках провалиться под лед.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в рамках профилактических разговоров специалисты вновь выходят патрулировать прибережные зоны, где общаются с населением и выдают специальные памятки.Тем временем на Лебяжьем озере, которые находится между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, и в Каменске-Уральском на реках Исеть и Каменка уральцы уже тестируют новый лед и свою удачу, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях.