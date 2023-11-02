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Давка в общественном транспорте Екатеринбурга перекинулась на междугородний – уральцы жалуются на давку в электричках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В предпраздничный день – в пятницу, 3 ноября – в электричке, следующей из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, образовалась давка. Люди набились не только в салон междугороднего электропоезда, но и в тамбур, сообщает портал е1.
Как правило, билеты на электрички продаются без указания мест, а значит, в теории, вагоны действительно могут быть переполнены. Однако ранее такое происходило крайне редко.
С чем связан ажиотаж в направлении Каменска-Уральского неизвестно. Однако сегодня, 4 ноября, свердловский губернатор Куйвашев открыл стелу «Город трудовой доблести» в этом городе – возможно, вчера вагоны были заполнены чиновниками и общественниками, коих сегодня собралось немало.
Как правило, билеты на электрички продаются без указания мест, а значит, в теории, вагоны действительно могут быть переполнены. Однако ранее такое происходило крайне редко.
С чем связан ажиотаж в направлении Каменска-Уральского неизвестно. Однако сегодня, 4 ноября, свердловский губернатор Куйвашев открыл стелу «Город трудовой доблести» в этом городе – возможно, вчера вагоны были заполнены чиновниками и общественниками, коих сегодня собралось немало.
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