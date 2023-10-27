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Помогающим в ЧП медикам и санавиации открыли памятник в Екатеринбурге
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
На Широкой речке в Екатеринбурге, возле Центра медицины катастроф, установили скульптурную группу «Людям, посвятившим себя медицине катастроф и санитарной авиации».
Сама скульптура разрабатывалась с учётом мнения медиков, был проведен конкурс рисунка. Выбор пал на образ медика с крыльями.
Свердловский Центр медицины катастроф является многократным победителем конкурсов среди центров в России.
Сама скульптура разрабатывалась с учётом мнения медиков, был проведен конкурс рисунка. Выбор пал на образ медика с крыльями.
Свердловский Центр медицины катастроф является многократным победителем конкурсов среди центров в России.
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