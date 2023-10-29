Центр Екатеринбурга перекрыт из-за крестного хода 4 ноября

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ставший уже традиционным крестный ход проходит в Екатеринбурге 4 ноября. В этот раз шествие проводят в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, заявляли в епархии.Маршрут начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-на-Крови и далее: ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Горького – ул. Малышева — ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская по проезжей части улиц.На время мероприятия будет введено ограничение дорожного движения. Однако кратковременное – только на время прохода участников, утверждали в мэрии Екатеринбурга. При этом на общедоступных картах города указано, что дороги будут перекрыты до 12.30.