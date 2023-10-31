В Екатеринбурге начал работать Центр развития демидовских территорий

Известный екатеринбургский историк и экскурсовод Дмитрий Москвин с оптимизмом воспринял новость о появлении новой институции. «Много лет я говорю очевидное: мы последнее поколение, которое успевает увидеть исторический индустриальный ландшафт Урала, и на нас же ответственность за то, что останется потомкам, а что будет приговорено к исчезновению. И на это не так уж много лет осталось, уже даже не десятилетий», — отметил он в своём телеграм-канале в связи с открытием Центра.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С этой недели в Екатеринбурге начал функционировать Центр развития демидовских территорий. Его задача — сохранение и восстановление объектов, построенных прославленным семейством уральских промышленников. Заодно Центр должен будет увеличить туристическую привлекательность Свердловской области.Достижения своих целей Центр развития демидовских территорий будет добиваться сразу по нескольким направлениям. В его планах — создание реестра посёлков и заводов, построенных Демидовыми, восстановление разрушающихся строений, относящихся к демидовской эпохи, модернизация музеев истории края в разных населённых пунктах области. Сотрудники Центра, среди прочего, будут проводить поиски «демидовских» артефактов в свердловских посёлках, за счёт чего будут пополняться музейные фонды. Бывший губернатор области Эдуард Россель, который занимает сейчас пост президента Международного Демидовского Фонда, предложил так же на месте уничтоженных временем и «неблагодарными потомками» заводов устанавливает памятные стелы с информацией о том, что утеряно безвозвратно.Резиденцией Центра развития демидовских территорий стало историческое строение по адресу «улица Карла Либкнехта, 2». В этом двухэтажном особняке некогда жил доктор Сяно и работала его клиника.