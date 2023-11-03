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В Свердловской области пытаются искать методы борьбы со свалками отработавших шин

18.35 Пятница, 3 ноября 2023
Фото Антона Каптелова
«Вечерние ведомости» не раз писали о проблеме старых автомобильных шин. Автолюбителям запрещается выносить их на обычную помойку, отработавшие своё шины необходимо сдавать на утилизацию. Беда в том, что бесплатно их не принимают. В отличие от другого вторсырья — макулатуры, пластика, стекла, за которые дают какие-никакие деньги.

Понятное дело, никому не хочется платить за то, чтобы у тебя забрали что-то ненужное. Как результат — нелегальные свалки шин образуются и на контейнерных площадках, и в подворотнях, а самое печальное — в лесопарках, где они не просто портят вид, но и постепенно травят природу. Наконец-то проблемой озаботились чиновники свердловских городов.

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер размером в 5 с половиной миллионов рублей. Такую сумму могут получить подрядчики, которые возьмутся избавить город от несанкционированных свалок автомобильных шин. Вывоз одной тонны старых колёс нижнетагильская мэрия оценила почти в 24 тысячи рублей. Правда, опять возникает вопрос — куда именно подрядчик будет вывозить шины? Главное, чтобы не до ближайшего леса.

В Екатеринбурге с «шинными» свалками тоже пытаются бороться. В уральской столице пообещали открыть два пункта бесплатного приёма «лысой резины» от граждан. Об этом заявил председатель комитета по экологии мэрии Екатеринбурга Игорь Русинов, выступая на радио «Комсомольская правда». Принятые шины будут измельчать в крошку, которая используется в качестве покрытия для дорожек и детских площадок. По продвинутым технологиям её добавляют и в асфальт при прокладке автомобильных дорог. Это делает дорогу более прочной и долговечной.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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