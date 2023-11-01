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Свердловский Госжилнадзор обвинил жильцов дома в затоплении подвала
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Департамент Госжилнадзора Свердловской области обвинил жильцов дома на улице Ленина, 19 в селе Быньги в затоплении подвала дома канализационными стоками.
Если верить ответу чиновников, жители сами виноваты в коммунальных проблемах, поскольку неправильно эксплуатируют систему канализации, смывая в унитазы тряпки, салфетки, бытовой и строительный мусор. Управляющей компании тоже «досталось» – Госжилнадзор направил в ее адрес требование о «неукоснительном соблюдении положений действующего законодательства».
Ранее мы писали, что в доме на Ленина, 19 в Быньгах еще в августе прорвало трубу в подвале, но в течение двух месяцев ее не могли отремонтировать. Вскоре в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управляющей компании. Но в «управляшке» решили оригинальным способом решить проблему – не сумев залатать трубу, они с помощью изоленты и утеплителя сделали из нее водоотвод, чтобы вода стекала в грунт.
Если верить ответу чиновников, жители сами виноваты в коммунальных проблемах, поскольку неправильно эксплуатируют систему канализации, смывая в унитазы тряпки, салфетки, бытовой и строительный мусор. Управляющей компании тоже «досталось» – Госжилнадзор направил в ее адрес требование о «неукоснительном соблюдении положений действующего законодательства».
Ранее мы писали, что в доме на Ленина, 19 в Быньгах еще в августе прорвало трубу в подвале, но в течение двух месяцев ее не могли отремонтировать. Вскоре в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управляющей компании. Но в «управляшке» решили оригинальным способом решить проблему – не сумев залатать трубу, они с помощью изоленты и утеплителя сделали из нее водоотвод, чтобы вода стекала в грунт.
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