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Глава СК взял на контроль расследование гибели младенца в нижнетагильской больнице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование гибели пятимесячного младенца в одной из больниц Нижнего Тагила. Об этом сообщает Следком.
Ранее портал «Е1» сообщал о семье из Нижнего Тагила, которая требует десять миллионов рублей с детской больницы, где 24 декабря 2022 года от пневмонии умер пятимесячный мальчик. Инфекция протекала без признаков поражения легких и без температуры, из-за чего ее заметили слишком поздно.
Родители ребенка убеждены, что смерть наступила в результате некачественного оказания помощи.
По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).
Ранее портал «Е1» сообщал о семье из Нижнего Тагила, которая требует десять миллионов рублей с детской больницы, где 24 декабря 2022 года от пневмонии умер пятимесячный мальчик. Инфекция протекала без признаков поражения легких и без температуры, из-за чего ее заметили слишком поздно.
Родители ребенка убеждены, что смерть наступила в результате некачественного оказания помощи.
По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).
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