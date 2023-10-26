Автолюбитель добился от УК выплаты ущерба за повреждённое в Екатеринбурге снегом авто

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За ущерб, нанесённый год назад автомобилю упавшей с крыши дома снежной массой, екатеринбуржец получит компенсацию от управляющей компании. Правда, сумма будет значительно меньше той, на которую он рассчитывал.Снежный ком повредил автомобиль марки «Kia Rio» в ноябре прошлого года. Машина была припаркована возле дома на улице Воеводина. Упавший «снежок» погнул её крышу и разбил лобовое стекло. За то, чтобы машина снова выглядела как новенькая её владелец впоследствии заплатил автомастерам более 95 тысяч рублей. И, разумеется, захотел возместить эти расходы.Поначалу екатеринбуржец пытался договориться с управляющей компанией «Единый стандарт» во внесудебном порядке. Но когда это не удалось, не поленился подать исковое заявление в суд. С компании, под чьим управлением находится здание, с которого сошла лавина, мужчина захотел получить не только стоимость ремонта машины, но и почтовые расходы, а также расходы на оплату услуг специалиста-оценщика и на представителя. Итоговая сумма его требований существенно превысила сотню тысяч.В суде ответчик пояснил, что накануне происшествия крыша дома была очищена от снега, поэтому снежная масса могла упасть только с самодельных козырьков над балконами у квартир жильцов. Этим компания объяснила свой отказ оплачивать ремонт пострадавшей машины. Суд, с одной стороны, согласился с этим доводом, равно как и с тем, что истец не должен был парковаться в метре от стены дома. Но всё же компенсацию присудил. Правда, не совсем ту, на какую рассчитывал владелец авто.Суд указал, что автовладелец должен был осознавать риски при парковке автомобиля близко к дому вопреки установленному запрету, и размер причитающейся ему выплаты урезал наполовину. Согласно этому решению ответчик должен бы выплатить истцу почти 70 тысяч рублей. Однако, после того, как обе стороны обжаловали это решение в Свердловском областном суде, сумма выплаты выросла на 23 525 рублей. Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что имущественный вред истцу причинен из-за ненадлежащего исполнения ООО УК «Единый Стандарт» услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, поэтому с ответчика нужно взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.