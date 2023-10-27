«Под варежкой» в Екатеринбурге «вырастут» ели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на привокзальной площади высаживают деревья. Мгновенно, за несколько дней «выросшие» ели будут обрамлять памятник воинам Уральскому добровольческому танковому корпусу.Озеленение вокруг памятника на привокзальной площади Екатеринбурга — явление очень непостоянное. Оно то появляется «под варежкой» (как в народе называют памятник рабочему-тыловику и военному танкисту), то исчезает, оставляя композицию «голой» на продуваемом ветрами пространстве. До последнего времени хвойные деревца возле памятника были заметно разноразмерными — часть елок осталась невысокими, а одна вымахала почти вдвое выше остальных.В этот раз на высадку дополнительных деревьев было потрачено около миллиона рублей. Перед тем, как приступить к работе, старые деревья убрали.К слову, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса установили в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) в феврале 1962 года. Авторами памятника выступили скульпторы Владимир Друзин и Пётр Сажин и архитектор Геннадий Белянкин.