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«Под варежкой» в Екатеринбурге «вырастут» ели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на привокзальной площади высаживают деревья. Мгновенно, за несколько дней «выросшие» ели будут обрамлять памятник воинам Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Озеленение вокруг памятника на привокзальной площади Екатеринбурга — явление очень непостоянное. Оно то появляется «под варежкой» (как в народе называют памятник рабочему-тыловику и военному танкисту), то исчезает, оставляя композицию «голой» на продуваемом ветрами пространстве. До последнего времени хвойные деревца возле памятника были заметно разноразмерными — часть елок осталась невысокими, а одна вымахала почти вдвое выше остальных.
В этот раз на высадку дополнительных деревьев было потрачено около миллиона рублей. Перед тем, как приступить к работе, старые деревья убрали.
К слову, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса установили в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) в феврале 1962 года. Авторами памятника выступили скульпторы Владимир Друзин и Пётр Сажин и архитектор Геннадий Белянкин.
Озеленение вокруг памятника на привокзальной площади Екатеринбурга — явление очень непостоянное. Оно то появляется «под варежкой» (как в народе называют памятник рабочему-тыловику и военному танкисту), то исчезает, оставляя композицию «голой» на продуваемом ветрами пространстве. До последнего времени хвойные деревца возле памятника были заметно разноразмерными — часть елок осталась невысокими, а одна вымахала почти вдвое выше остальных.
В этот раз на высадку дополнительных деревьев было потрачено около миллиона рублей. Перед тем, как приступить к работе, старые деревья убрали.
К слову, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса установили в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) в феврале 1962 года. Авторами памятника выступили скульпторы Владимир Друзин и Пётр Сажин и архитектор Геннадий Белянкин.
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