В Парк Маяковского вернётся «Орбита»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Спустя три года после демонтажа в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского снова появится один из самых любимых у посетителей аттракционов. Это карусель под названием «Орбита».Старую «Орбиту» демонтировали в Парке Маяковского в 2020 году. Тогда его признали представляющем опасность для посетителей. Но без карусели, которая не просто кружит отдыхающих, но и приподнимает над землёй, так что дух захватывает, оставлять парк новое руководство не хотело. Разговоры о том, что «Орбита» — новенькая, усовершенствованная и безопасная — вернётся, начались почти сразу. По планам запустить новую «Орбиту» должны 1 июля 2024 года. Но есть вероятность, что к её монтажу приступят даже не дожидаясь наступления тепла, зимой.Интересно, что при всей любви к «Орбите», её опасность замечали и рядовые посетители парка. В народе даже ходят страшилки о том, что кому-то из посетителей на аттракционе отрывало конечность (по одной версии — ногу, по другой — руку), что действительности не соответствует. И вообще, самый громкий и памятный случай травмирования человека в Парке Маяковского произошёл в 2021 году и не был связан с аттракционами. Тогда на мужчину сильный порыв ветра обрушил металлическую арку с указателями.Напомним, что сейчас в Парке Маяковского уже приступили к установке одной из самых высоких в Екатеринбурге горок. Ведутся и другие приготовления к новогодним праздникам и зимним развлечениям. В частности, как и в прошлом году здесь будет работать каток «Северное сияние», на котором посетители катаются под отличное музыкальное сопровождение.