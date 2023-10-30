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В столице Урала отменили статью иностранцу, жестоко избившему жену
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала иностранцу, бившему жену головой об двери у подъезда на улице Крестинского, отменили статью о покушении на убийство, которую ему вменяли.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пострадавшую женщину. По ее словам, мужа не стали задерживать и отпустили, отменив статью. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 26 октября мужчина жестоко избил свою 22-лентюю супругу. Пострадавшая заявление в полицию писать не стала, однако после этого следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Хотя сама девушка тогда заявила, что ее супруг не желал ей смерти, так как ей не хотелось, чтобы супруг получил тюремный срок.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пострадавшую женщину. По ее словам, мужа не стали задерживать и отпустили, отменив статью. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 26 октября мужчина жестоко избил свою 22-лентюю супругу. Пострадавшая заявление в полицию писать не стала, однако после этого следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Хотя сама девушка тогда заявила, что ее супруг не желал ей смерти, так как ей не хотелось, чтобы супруг получил тюремный срок.
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