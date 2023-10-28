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Пострадавшей в ДТП девочке из Каменска-Уральского выплатят компенсацию

20.16 Вторник, 31 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Красногорском районном суде города Каменска-Уральского закончилось рассмотрение дела по иску прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей в ДТП несовершеннолетней местной жительницы.

Дорожная авария с участием ребёнка произошла в начале мая 2021 года. На перекрёстке улиц Суворова и Октябрьской Каменска-Уральского автомобиль марки «Мазда» столкнулся с машиной марки «ВАЗ-2111», которую по правилам дорожного движения должен был пропустить. В столкновении пострадала девочка, сидевшая на заднем сидении отечественного автомобиля. На тот момент ей было всего четыре годика. Маленькая пассажирка получила переломы и ссадины, которые врачи оценили как вред здоровью средней тяжести.

Компенсации морального вреда местная прокуратура стала добиваться через суд после обращения законных представителей ребёнка. На этой неделе судья удовлетворил прокурорские требования, обязав виновника ДТП двухгодичной давности выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, — заверяют в ведомстве.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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