Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области проживавшей в аварийном доме пенсионерке дали квартиру
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в поселке Лопатково пожилой местной жительнице, проживавшей в аварийном доме, по требованию прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру.
Сообщается, что дом, в котором проживала пенсионерка по договору социального найма, был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу в октябре 2021 года. При этом другое жилье пожилой женщине не предоставлялось, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ирбитский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Сейчас женщина проживает в предоставленной ей благоустроенной квартире.
Сообщается, что дом, в котором проживала пенсионерка по договору социального найма, был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу в октябре 2021 года. При этом другое жилье пожилой женщине не предоставлялось, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании бездействия администрации Ирбитского муниципального образования незаконным и возложении обязанности предоставить заявительнице жилое помещение по договору социального найма взамен ранее занимаемого»,
– заявили в пресс-службе ведомства.
Ирбитский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Сейчас женщина проживает в предоставленной ей благоустроенной квартире.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнесергинском районе незаконно вырубили лес на 2,2 миллиона
30 октября 2023
30 октября 2023
В Североуральске пострадавшая от бродячей собаки девочка получит от мэрии моральную компенсацию
31 октября 2023
31 октября 2023