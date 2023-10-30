В Свердловской области проживавшей в аварийном доме пенсионерке дали квартиру





– заявили в пресс-службе ведомства. «По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании бездействия администрации Ирбитского муниципального образования незаконным и возложении обязанности предоставить заявительнице жилое помещение по договору социального найма взамен ранее занимаемого»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Лопатково пожилой местной жительнице, проживавшей в аварийном доме, по требованию прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру.Сообщается, что дом, в котором проживала пенсионерка по договору социального найма, был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу в октябре 2021 года. При этом другое жилье пожилой женщине не предоставлялось, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Ирбитский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Сейчас женщина проживает в предоставленной ей благоустроенной квартире.