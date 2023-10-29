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В Екатеринбурге на месте нелегальной парковки появилась собачья площадка
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге на улице Одинарка, где раньше была нелегальная парковка, появилась площадка для выгула собак на 300 квадратных метров.
Как рассказал глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале, собачью площадку было решено построить после просьбы жителей Заречного, у которых не было хорошего места для прогулок с питомцами.
Кроме этого, городской глава подчеркнул, что в этом году при поддержке бизнеса удалось отремонтировать еще три площадки в парке имени Павлика Морозова, в парке на улице Чкалова и в парке «Южный».
Всего на сегодняшний день в Екатеринбурге организовано 11 площадок для выгула собак.
Помимо указанных выше, прийти погулять с собакой можно в парках:
– Зеленая Роща;
– имени 50-летия ВЛКСМ;
– по улице Светлореченской;
– по улице Металлургов, около дома № 46 «а»;
– Камвольного комбината (улица Ферганская);
– Турбомоторного завода;
– имени ХХII Партсъезда.
Как рассказал глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале, собачью площадку было решено построить после просьбы жителей Заречного, у которых не было хорошего места для прогулок с питомцами.
«Она оборудована трамплинами, барьерами и множеством других приспособлений. Хозяева животных могут отдохнуть, сидя на лавочках под навесами от снега и дождя. Само место огорожено надежным забором с запирающейся калиткой»,
– написал мэр.
Кроме этого, городской глава подчеркнул, что в этом году при поддержке бизнеса удалось отремонтировать еще три площадки в парке имени Павлика Морозова, в парке на улице Чкалова и в парке «Южный».
Всего на сегодняшний день в Екатеринбурге организовано 11 площадок для выгула собак.
Помимо указанных выше, прийти погулять с собакой можно в парках:
– Зеленая Роща;
– имени 50-летия ВЛКСМ;
– по улице Светлореченской;
– по улице Металлургов, около дома № 46 «а»;
– Камвольного комбината (улица Ферганская);
– Турбомоторного завода;
– имени ХХII Партсъезда.
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