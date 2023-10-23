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В Североуральске пострадавшая от бродячей собаки девочка получит от мэрии моральную компенсацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске после иска прокуратуры администрация городского округа выплатит моральную компенсацию семилетней девочке, которая пострадала от бродячей собаки, когда каталась на велосипеде.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14 апреля 2023 года семилетняя девочка каталась на велосипеде на стадионе «Меридиан» в североуральском поселке Черемухово. В какой-то момент одна из бродячих собак погналась за девочкой и укусила ее за ногу.
Установив, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов безнадзорных бродячих собак с ООО «Стройтрест», прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавшей девочки и добилась взыскания с администрации Североуральского городского округа компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Кроме того, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за весь 2022 год в Североуральскую центральную городскую больницу обращалось 33 местных жителя, которые пострадали от безнадзорных собак. В 2023 году за десять месяцев от бродячих животных пострадало уже 37 горожан.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14 апреля 2023 года семилетняя девочка каталась на велосипеде на стадионе «Меридиан» в североуральском поселке Черемухово. В какой-то момент одна из бродячих собак погналась за девочкой и укусила ее за ногу.
«При этом ребенок собаку не провоцировал, вел себя спокойно. В результате укуса девочка испытала сильный испуг и боль, ей поставлен диагноз – укушенная рана левой голени»,
– подчеркнули в ведомстве.
Установив, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов безнадзорных бродячих собак с ООО «Стройтрест», прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавшей девочки и добилась взыскания с администрации Североуральского городского округа компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Кроме того, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за весь 2022 год в Североуральскую центральную городскую больницу обращалось 33 местных жителя, которые пострадали от безнадзорных собак. В 2023 году за десять месяцев от бродячих животных пострадало уже 37 горожан.
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