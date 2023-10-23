В Североуральске пострадавшая от бродячей собаки девочка получит от мэрии моральную компенсацию





– подчеркнули в ведомстве. «При этом ребенок собаку не провоцировал, вел себя спокойно. В результате укуса девочка испытала сильный испуг и боль, ей поставлен диагноз – укушенная рана левой голени»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Североуральске после иска прокуратуры администрация городского округа выплатит моральную компенсацию семилетней девочке, которая пострадала от бродячей собаки, когда каталась на велосипеде.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14 апреля 2023 года семилетняя девочка каталась на велосипеде на стадионе «Меридиан» в североуральском поселке Черемухово. В какой-то момент одна из бродячих собак погналась за девочкой и укусила ее за ногу.Установив, что администрацией Североуральского городского округа заключен контракт на отлов безнадзорных бродячих собак с ООО «Стройтрест», прокуратура подала иск в защиту интересов пострадавшей девочки и добилась взыскания с администрации Североуральского городского округа компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.Судебный акт не вступил в законную силу.Кроме того, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за весь 2022 год в Североуральскую центральную городскую больницу обращалось 33 местных жителя, которые пострадали от безнадзорных собак. В 2023 году за десять месяцев от бродячих животных пострадало уже 37 горожан.