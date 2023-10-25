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Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов

12.02 Понедельник, 30 октября 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область стала лидером показателям прерывания беременности среди российских регионов. С начала года на Среднем Урале зарегистрировали 14 тысяч абортов по ОМС.

Такие данные привела зампредседателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на круглом столе в Государственной думе.

«Больше всего абортов в системе ОМС за указанный период было проведено в Свердловской области – свыше 14 тысяч, как вы понимаете, это не самый большой субъект РФ. На втором месте – Москва. Дальше – Красноярский край, Московская область и Республика Башкортостан»,

приводит слова Царевой «Интерфакс».


Она также отметила, что общее количество абортов, которые проведены за счет средств обязательного медицинского страхования с января по август текущего года, снизилось почти на 5%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:42 На парковке в Екатеринбурге неизвестные покрасили чужие автомобили
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
14:48 Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
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12:15 На трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пострадал водитель грузовика
11:56 Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
11:32 Обстановка на дорогах Свердловской области стала ещё опасней
21:30 В Екатеринбурге от огнестрельных ранений погиб полицейский
21:12 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге несколько дворов затопило на Уралмаше
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