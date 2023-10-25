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Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область стала лидером показателям прерывания беременности среди российских регионов. С начала года на Среднем Урале зарегистрировали 14 тысяч абортов по ОМС.
Такие данные привела зампредседателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на круглом столе в Государственной думе.
Она также отметила, что общее количество абортов, которые проведены за счет средств обязательного медицинского страхования с января по август текущего года, снизилось почти на 5%.
Такие данные привела зампредседателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на круглом столе в Государственной думе.
«Больше всего абортов в системе ОМС за указанный период было проведено в Свердловской области – свыше 14 тысяч, как вы понимаете, это не самый большой субъект РФ. На втором месте – Москва. Дальше – Красноярский край, Московская область и Республика Башкортостан»,
– приводит слова Царевой «Интерфакс».
– приводит слова Царевой «Интерфакс».
Она также отметила, что общее количество абортов, которые проведены за счет средств обязательного медицинского страхования с января по август текущего года, снизилось почти на 5%.
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