Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов





– «Больше всего абортов в системе ОМС за указанный период было проведено в Свердловской области – свыше 14 тысяч, как вы понимаете, это не самый большой субъект РФ. На втором месте – Москва. Дальше – Красноярский край, Московская область и Республика Башкортостан», приводит слова Царевой «Интерфакс».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область стала лидером показателям прерывания беременности среди российских регионов. С начала года на Среднем Урале зарегистрировали 14 тысяч абортов по ОМС.Такие данные привела зампредседателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на круглом столе в Государственной думе.Она также отметила, что общее количество абортов, которые проведены за счет средств обязательного медицинского страхования с января по август текущего года, снизилось почти на 5%.